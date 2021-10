Stauffer Center, Franceschini: "Centro vitale per Cremona e per il Paese"

CREMONA - In occasione dell’International Music Day - la Giornata Internazionale della Musica, oggi 1° ottobre viene inaugurato a Cremona, alla presenza del Ministro della Cultura Dario Franceschini, lo Stauffer Center for Strings: il primo centro musicale internazionale per l’alta formazione, la ricerca, la composizione, la produzione, il management e l’innovazione, interamente dedicato agli strumenti ad arco. Un progetto artistico unico al mondo dedicato a favorire, supportare e accompagnare la crescita artistica e professionale di giovani talenti e nuove generazioni di musicisti. Ad accogliere il Ministro sono il Presidente della Fondazione Walter Stauffer, Alessandro Tantardini, e il Direttore Generale dello Stauffer Center for Strings, Paolo Petrocelli, che intervengono alla giornata insieme a numerosi ospiti italiani e stranieri, rappresentanti istituzionali, autorità locali - tra cui il Sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, e il Presidente della Provincia, Paolo Mirko Signoroni -, artisti di chiara fama, personalità del mondo della cultura e dello spettacolo e rappresentanti della stampa nazionale e internazionale.