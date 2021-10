Coldplay: esce domani il nuovo album Music Of The Spheres

MILANO - Dopo Higher Power (Oro in Italia, oltre 260 milioni di streaming e per oltre 6 settimane al vertice della classifica radiofonica italiana), e My Universe, il singolo con i BTS che ha debuttato al n.1 della classifica Billboard, esce domani il nuovo album dei Coldplay. “Music of Spheres”, prodotto da Max Martin, è stato annunciato dalla band su instagram con una nota scritta a mano insieme ad un album trailer che unisce una sorta di viaggio cosmico animato attraverso i pianeti dell’universo rappresentato sulla copertina dell’album con brevi estratti delle 12 canzoni che lo compongono.

Nel post scritto dalla band c’è anche un ulteriore elemento collegato al mondo sci-fi racchiuso nella frase 'Everyone is an alien somewhere' (ognuno è alieno da qualche parte). La cover è stata realizzata da Pilar Zeta, un'artista argentina, graphic designer e fashion designer meglio conosciuta per le sue copertine surrealiste degli album, che ha già collaborato con la band per l’album A Head Full of Dreams. Nelle canzoni dell’album scritte dalla band, oltre ai BTS e a Selena Gomez, troviamo anche tutti i figli dei membri della band, John Hopkins, musicista e compositore britannico, principalmente attivo nell'ambito della musica elettronica e Stephen Fry, attore, doppiatore, comico, autore tv, sceneggiatore e scrittore, il duo americano R&B composto dalle gemelle Amber e Paris Strother, Jacob Collier, polistrumentista e produttore britannico e l’italiano Davide Rossi.

La tracklist dell’album è composta da 12 tracce, di cui 5 rappresentate da emoji.

Music Of The Spheres



Higher Power

Humankind

✨

Let Somebody Go

❤️

People Of The Pride

Biutyful



My Universe

♾️

12. Coloratura