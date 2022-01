Lo Stradivari di Lena Yokoyama superstar alla Reggia di Monza

MONZA - Lena Yokoyama, la musicista giappo-cremonese che da anni collabora con il Museo del Violino, già protagonista dell’emozionante assolo di violino sul tetto dell’ospedale, imbraccia alla Villa Reale di Monza lo storico violino di Antonio Stradivari Lam ex Scotland University (1734). Per la prima volta dall’inizio della pandemia, uno strumento del maestro cremonese lascia la teca dove è custodito e coccolato per esibirsi in una sede prestigiosa quanto quella che quotidianamente lo ospita. Grazie alla collaborazione tra Museo del Violino di Cremona e Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, lo strumento temporaneamente affidato al Museo del Violino di Cremona dalla Si-Yo Music Society Foundation Inc e dalla famiglia di Sau-Wing il Lam, fa sentire la sua prodigiosa voce nel Salone delle Feste.