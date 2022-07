Tanta Robba Festival: «staffetta» di voci rap e pop: è la lunga notte di Dargen

CREMONA - Una prima notte di festa, attraversata dalle note di hip-hop e pop, in uno degli spazi verdi più belli della città. È iniziato così il Road to Tanta Robba Festival, la tre giorni di musica che ieri ha portato una pacifica invasione di giovani e giovanissimi nell’area del Parco ex Colonie Padane.

Nessuna paura per il caldo che anche ieri non ha mollato la presa, ma anzi tanto entusiasmo e occhi e orecchie puntate soprattutto su Rhove e Bresh per le migliaia di persone raccolte in riva al fiume e divise, dalle 21.30 fino a notte inoltrata, sotto ai due i palchi montati nel parco, dove si sono esibiti in una lunga e accalorata staffetta anche Sick Tamburo, dj Kermit, Kuremino, Diss Gacha, Lu, Selene Ice e Valentina Polidori. Un battesimo che ha inaugurato nel migliore dei modi la tre giorni, che proprio questa sera entra nel vivo.

OGGI SECONDO GIORNO

Oggi infatti il secondo giorno di Road to Tanta Robba Festival ci riporta in pieno clima sanremese con il concerto di Dargen D'Amico, il nome più atteso della giornata, sul palco attorno alle 23.30. Come sempre saranno però due i palcoscenici attivi nell'area che ospita la tre giorni di musica organizzata da Amici di Robi con La Valigetta, in modo da offrire un’esperienza varia e ricchissima di alternative musicali.

I cancelli del Tanta Robba aprono però già alle ore 18, fra zone ristoro, mercatini, banchetti del merchandising e molto altro ancora per non annoiarsi nemmeno un minuto in attesa dei primi concerti dalle ore 21.30 con Caffelatte, Postnebbia, Casual e Ice B, Rosco Dunn (anche loro cremonesi), Opposite e CmqMartina.

Quella di oggi è fra l’altro la serata più cremonese delle tre, in un certo senso, visto che sul palco con D'Amico ci saranno anche Edwyn Roberts (autore dell'ultimo tormentone di Dargen «Dove si balla») e Tommaso Ruggeri, altro musicista notissimo nato all’ombra del Torrazzo.

QUALCHE INFO SU D'AMICO

Classe 1980, cresciuto a Milano, di D’Amico si sa che sfugge agli sguardi (grazie agli onnipresenti occhiali da sole, la sua finestra sul mondo) e che preferisce lasciar parlare la sua musica. Nato artisticamente con l’hip hop degli anni ‘90, fin dal suo primo album solista «Musica senza musicisti» del 2006, ha saputo inventare una chiave del tutto personale al rap, da una parte pescando a piene mani dalla tradizione cantautorale italiana, dall’altra portando avanti una lunga ricerca che attraversa i territori della musica classica e dell’elettronica per ricongiungersi al pop.

«Nei sogni nessuno è monogamo» è il titolo del suo ultimo album, un progetto discografico – il decimo in studio dell’artista - ambizioso e variegato, che rappresenta a trecentosessanta gradi la musica di Dargen D’Amico.

Una mente creativa, fuori dagli schemi, che si muove tra giochi di parole e figure retoriche, in grado di mettere a fuoco vere e proprie immagini che si imprimono nella mente dell’ascoltatore. Nei suoi testi l’artista affronta spesso l’attualità e i problemi quotidiani sdrammatizzandoli e dando loro una chiave più leggera. È così che, negli anni, l’artista ha conquistato il cuore del pubblico più raffinato, della critica e soprattutto dei colleghi, che spesso e volentieri si avvalgono della sua penna come autore dei loro brani.

Tutti gli aggiornamenti e le informazioni per godersi al meglio il festival si trovano sui canali social del Tanta Robba, costantemente aggiornati.