La Rappresentante di Lista, in migliaia fanno ciao ciao

CREMONA - Con le mani e con i piedi a ballare fino a notte fonda. L’ultima serata del Tanta Robba Festival non ha deluso le attese con un altro tutto esaurito che ha trascinato il Parco delle ex Colonie Padane in una nuova grande festa a cielo aperto. Si tratta della terza da quando la manifestazione - giunta alla settima edizione e organizzata dall’associazione Gli Amici di Robi e La Valigetta - ha riaperto i battenti in riva al fiume, dopo i concerti dello scorso mese a Porta Mosa per il Tanta Robba in the Park. Occhi puntati su La Rappresentante di Lista, fra le band protagoniste dell’ultima edizione del Festival di Sanremo e ieri sera sul palco di Cremona con una formazione che oltre alla cantante Veronica Lucchesi e al polistrumentista Dario Mangiaracina (piano elettrico, chitarra elettrica ed acustica e voci), comprendeva anche Marta Cannuscio (flauto, percussioni elettroniche e cori), Enrico Lupi (tastiere e tromba), Erika Lucchesi (sassofono, chitarra acustica, percussioni e cori), Roberto Calabrese (batteria), Carmelo Drago (basso) e Roberto Cammarata (chitarra elettrica).

Come sempre però il Tanta Robba ha offerto tanta altra musica oltre a quella degli headliner. Ieri sera infatti si sono alternati sul palco anche Assurdité, Naska, Giargo in Arte, Saqqara X, Johnma, Naive, La Sad, Sibode dj, Kharfi.