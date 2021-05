Parco Adda Sud, accordo per la fruizione della lanca Morta

PIZZIGHETTONE (3 maggio 2021) - Presentato questa mattina l’accordo per la fruizione della lanca Morta del Parco Adda Sud, interessata negli ultimi anni da lavori di rinaturazione e riqualificazione per circa 200mila euro, che hanno coinvolto anche il consorzio Dunas. Il presidente del Parco, Francesco Bergamaschi, ha spiegato che l’area potrà essere visitata ma in modo contingentato e solo in accordo con la proprietà (agriturismo Isola Gerre) anche per ragioni di sicurezza e per non arrecare disturbo alla fauna. Si partirà con un giorno al mese. Dalla partnership pubblico-privato messa nero su bianco con una convenzione, dunque, nasce un interessante piano per la fruizione di un’oasi naturale a Pizzighettone.

