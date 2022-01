Primo Piano Quirinale: la seconda giornata di voto

ROMA - Nel secondo giorno di voto per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, ospite in studio, con Claudio Brachino, per Primo Piano Quirinale, Damiano Palano, docente di Filosofia Politica, Università Cattolica e Renato Schifani, senatore di Forza Italia. Primo Piano Quirinale è prodotto dall'Agenzia di Stampa Italpress.