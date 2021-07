La dedica di Bocelli a Vanessa: "Con te partirò... per Tokyo"

GENIVOLTA - Vanessa Ferrari cambia la musica del suo corpo libero per i Giochi Olimpici di Tokyo e sceglie «Con te partirò» di Andrea Bocelli al posto di «Bella Ciao». Il tenore ringrazia la campionessa di artistica in un video, insieme alla figlia Virginia, giovane ginnasta di otto anni e appassionata della disciplina: «Carissima Vanessa, sappiamo che stai per affrontare una grandissima sfida. L’ennesima nella tua straordinaria carriera. Io ti sono vicino per tante ragioni. Innanzi tutto, so che hai scelto le note di 'Con te partirò', una canzone che a me ha portato tanta fortuna. Spero ne porti anche a te. Ma la tua fortuna consiste nel tuo talento e quindi ti faccio il più grande in bocca al lupo e te lo faccio insieme a questa bambina qui che si sta pian piano incamminando sulla tua strada, nel senso che ha una grande passione per la ginnastica. Ahimè non potremo essere lì a Tokyo a tifare per te di persona, ma ci saremo davanti ai teleschermi. Ti inviamo un calorosissimo abbraccio».

Il regolamento FIG non permette l’uso delle parole, al contrario della ritmica dove invece è ammesso, e quindi il brano è stato arrangiato per l’occasione e vocalizzato dal tenore Fabio Armiliato, che con la moglie Daniela Dessì, prematuramente scomparsa, aveva già accompagnato Vanessa a Rio de Janeiro con il «Nessun Dorma» di Puccini. La Ferrari, che il 25 aprile, il giorno della Liberazione, aveva vinto il bronzo continentale al corpo libero agli Europei di Basilea con «Bella Ciao», e il 26 giugno scorso aveva ottenuto la qualificazione alla sua quarta olimpiade scenderà nuovamente in pedana il 25 luglio, nella prima delle cinque suddivisioni olimpiche femminili per aiutare la squadra ad entrare nella finale a otto (dopo aver preso il posto dell’infortunata Giorgia Villa ed aver lasciato il suo pass individuale a Lara Mori), e soprattutto per conquistare la final eight al corpo libero del 3 agosto.