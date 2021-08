Valentina Rodini modella da 24 carati

CREMONA - La Vale che non ti aspetti. La neo campionessa olimpica cremonese di canottaggio Valentina Rodini, non è solo una grandissima atleta, tutto muscoli e sport, ma la scopriamo un po’ a sorpresa, anche grande appassionata di moda, abiti e fashion… A portare alla luce questo aspetto inedito della medaglia d’oro di Tokyo 2020, è stata la fotografa e designer professionista Adriana Gutierrez, che ha realizzato una serie di scatti con la bissolatina. Pienamente a suo agio davanti all’obiettivo, Valentina potrebbe avere un futuro da influencer (anche se lei nicchia), sulla sua pagina Instagram ci sono scatti posati da modella consumata. «Adriana mi ha contattato scrivendomi in privato proprio su Instagram» ci spiega Valentina. «Mi proponeva un servizio fotografico con la medaglia e io ho accettato subito con entusiasmo perché adoro queste cose. Per la Nazionale ci hanno scattato delle foto posate, ma mai niente di simile a questa che è stata un’esperienza fantastica».