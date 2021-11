Vanoli, il timelapse del riposizionamento del parquet all'interno del PalaRadi

CREMONA - Con la settimana di pausa della Serie A di pallacanestro dovuta alle gare di qualificazioni ai mondiali dell'Italbasket, il parquet del PalaRadi è stato tolto e riposizionato per manutenzione e restyling. Nel video, in poco meno di un minuto, il timelapse del ricollocamento della pavimentazione in legno all'interno del palazzetto.