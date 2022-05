Basket, Vanoli: la gara d'addio si trasforma in grande festa

CREMONA - Durante la gara uno spettacolo nello spettacolo: sul campo i giocatori della Guerino Vanoli Basket che non hanno mai mollato la presa contro la Dolomiti Energia Trento, decimati nei numeri (i ragazzi delle giovanili a completare il roster risicato) ma con un cuore enorme; sugli spalti i tifosi biancoblu che, fin da prima della palla a due, non hanno mai smesso di incitare i giocatori, indirizzando cori continui di ringraziamento nei confronti del patron Aldo Vanoli. E alla sirena conclusiva, dopo la lunga maratona cestistica condita da due tempi supplementari e da una vittoria tanto meritata quanto difficile da pronosticare, la festa è esplosa in tutta la sua bellezza e commozione. Applausi, cori, lacrime, abbracci e non pochi magoni a strozzare qualche urlo in gola: i giocatori nel giro di campo di fine stagione hanno tutti raccolto la gratitudine del popolo biancoblu. Si è pensato solo a far festa, la retrocessione è passata in secondo piano, convinti che il prossimo anno la meravigliosa avventura Vanoli tornerà a spiccare il volo.